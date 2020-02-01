أيوب حطاب وندى أزهري يصدران ديو غنائي عن الحب دون المس بالكرامة

أطلق المغني أيوب حطاب، يوم الجمعة، أغنية جديدة بعنوان “بلا متسناني” على شكل ديو مع المغنية ندى أزهري مصورة على طريقة الفيديو كليب، من توزيع وتلحين رضا محروش.

الفنانان اختارا إصدار الأغنية المشتركة بحكم الصداقة التي تجمعهما وميولاتهما الموسيقية القريبة والتي تسير في نفس الاتجاه، ذلك أن الكلمات لها بعد رومنسي بما تحمله من الحزن وأسى، و لكن في الوقت ذاته، تظهر جانبا يحث على الكبرياء وعدم الخضوع للمشاعر على حساب الكرامة.

الأغنية التي تم طرحها على اليوتوب وعدد من المواقع العالمية الخاصة بالموسيقى لم تكن لتكتتمل لولا اللوحة الفنية المجسدة في الفيديو كليب الذي ترجم الكلمات لعمل سينمائي، و ذلك بإنتاج بسيط وذاتي، ولكن بحرفية كبيرة لشركة الإنتاج السينمائي “ريد سيني فيلم” التابعة لزهير غماري.

ولأن الصوت هو الأساس، فإن تناغم صوت أيوب حطاب وندى أزهري مع الإبداع اللحني العصري لرضا محروش أعطوا رونقا خاصا للأغنية و عمق فني.

رابط الأغنية:

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‎أيوب حطاب هو مغني وكاتب كلمات وعازف على آلة القيتار، ابن مدينة البيضاء، من أب مغربي و أم جزائرية. هو من عشاق موسيقى الاندي اوك والاندي بوب، وكان عضوا مؤسسا لمجموعة هرج التي

تأسست سنة 2014.

‎وسبق للمغني الشاب أن فاز مع مجموعة هرج بجائزة مؤسسة هبة للتسجيل عن مسابقة الروك لسنة (hiba-rec session rock contest ) وجائزة “البولفار ” سنة 2014

ويتوفر أيوب في رصيده الفني على اكثر من 30 حفل غنائي وعدة أغاني من كلماته وألحانه، واليوم

قرر أيوب حطاب خوض تجربة الغناء الفردي والانطلاق في مسيرته الفنية.