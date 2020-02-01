محاصرة الحكم المغربي جيد خلال مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري

وجد الحكم المغربي رضوان جيد نفسه في موقف لا يحسد عليه نتيجة محاصرته خلال قمة الهلال السوداني والأهلي المصري، فوق أرضية ملعب أم درمان، لحساب منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية.
ونجح الفريق المصري في الظفر ببطاقة المرور إلى دور الربع، رغم تعادله في المباراة بهدف لمثله، بعدما سجل له اللاعب محمد كفشة في الدقيقة 48 من عمر المباراة، عقب نهاية الشوط الأول على واقع التعادل السلبي، قبل أن ينجح اللاعب عبد الرزاق عمر في تعديل الكفة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
واقتنص فريق النجم الساحلي التونسي، بدوره، بطاقة التأهل، عقب تفوقه على منافسه بلاتينيوم الزمبابوي بهدفين دون مقابل.
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