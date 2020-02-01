2019.. 5062 شكاية من أصل 6411 شكاية تم تقديمها على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة

بلغ مجموع الشكايات التي تم تقديمها على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة خلال سنة 2019 نحو 6411 شكاية ، أنجز منها ما مجموعه 5062 شكاية.

وحسب معطيات قدمها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إسماعيل حمدي، أمس الجمعة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة، فإن نسبة إنجاز هذه الشكايات كانت مرتفعة.

وتتوزع هذه الشكايات على 412 شكاية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أنجزت منها 360 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 37ر87 في المائة، و3077 شكاية بالمحكمة الابتدائية للحسيمة أنجزت منها 2308 شكايات، أي بنسبة إنجاز ناهزت 75 في المائة.

كما قدمت 1687 شكاية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست ، أنجز منها 1399 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 92ر82 في المائة، فضلا عن 1235 شكاية بمركز القاضي المقيم بكتامة، أنجزت منها 995 شكاية، أي بنسبة إنجاز قدرت ب 89ر80 في المائة.

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وبلغ مجموع المحاضر المنجزة على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة نحو 15 ألف و926 محضرا، تتوزع على 773 محضرا بمحكمة الاستئناف بالحسيمة و 8345 محضرا بالمحكمة الابتدائية للمدينة و 4822 محضرا بالمحكمة الابتدائية بتارجيست و 1986 محضرا بمركز القاضي المقيم بكتامة.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغ مجموع القضايا الجنحية المسجلة خلال سنة 2019 حوالي 4192 قضية تتوزع على 1665 قضية تتعلق بقضايا جنحية تلبسية و 1527 تتعلق بقضايا جنحية عادية، و67 بقضايا جنحية للأحداث.

كما تهم 75 من قضايا مخالفات السير و 489 قضية تتعلق بجنح السير، و 3030 قضية لحوادث السير و 17 قضية عنف ضد الأطفال و 49 قضية عنف ضد النساء.