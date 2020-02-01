جماهير الجيش غاضبة من توقيت مباراة “الكلاسيكو”.. ولهذا السبب تم تحديد الخامسة

عبرت الجماهير العسكرية عن استيائها العارم، وامتعاضها الشديد، من توقيت برمجة مؤجل “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

وراسلت جمعية “جمهور العاصمة”، من خلال بلاغ تتوفر “اليوم 24” على نسخة منخ، الرئيس المنتدب للفريق عقب الإفراج عن تاريخ وتوقيت المباراة المؤجلة، من أجل الاحتجاج والمطالبة بمراسلة الجامعة لتعديل التوقيت، بعد برمجة المباراة يوم الأربعاء انطلاقا من الخامسة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الهاجس الأمني كان حاسما في تحديد توقيت المباراة، لتفادي وقوع الشغب والسيطرة على الوضع، خصوصا في ظل الانفلاتات التي تطبع بعض المباريات التي تجمع بين فرق تتوفر على جماهير كبيرة.