قيود جديدة للاحتلال واستمرار إطلاق القذائف من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار مساء اليوم السبت، في محيط مستوطنات "غلاف غزة" والمجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، ولفتت تقارير صحافية إلى سماع دوي انفجار، فيما بلغ عن سقوط قذيفة صاروخية في مناطق مفتوحة.

وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مساء السبت، منع إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى خفض عدد التصاريح بدخول رجال الأعمال من غزة لإسرائيل بـ500 تصريح بدءًا من صباح الأحد وحتى إشعار آخر، بزعم استمرار إطلاق القذائف من غزة.

وتزامن إطلاق القذيفة مع تواجد رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، وعضو الكنيست غابي أشكنازي، في لقاء انتخابي في إحدى بلدات الجنوب. وقال غانتس إن "الغلاف (غلاف غزة) يستحق أن يُحل هذا الأمر (إطلاق القذائف) بشكل كامل، من الأساس". وأضاف أن بتقديره ستكون الأيام القريبة المقبلة معرضة لـ"تحديات" بعد الإعلان عن "صفقة القرن".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لوسائل الإعلام، إن الإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة أتى عقب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، علما أن الإنذارات دوت في المجالس الإقليمية "شاعر هنيغيف" و"سديه هنيغف" و"ناحل عوز".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة على جنوبي البلاد، حيث سقطت وانفجرت في مناطق مفتوحة بالقرب من المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، دون أن يبلغ عن إصابات وأضرار في الممتلكات.

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وشنت طائرات الاحتلال عند منتصف ليل الجمعة - السبت، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، بزعم إطلاق قذيفتين من القطاع على المستوطنات المحاذية.

وأمس الجمعة، أطلقت دبابة تابعة لجيش الاحتلالي قذائف استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن "القبة الحديدية" اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل إضاءة في موقع "كيسوفيم" شرقي دير البلح، فيما تداولت وسائل إعلام محلية من القطاع أنباءً عن إطلاق فصائل المقاومة قذائف هاون باتجاه موقع "كيسوفيم".