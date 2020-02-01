مقتل قيادي بارز من ميليشيات مصراتة

السبت 1 فبراير 2020

صورة ارشيفية

قتل قيادي بارز من ميليشيات مصراتة الليبية، إثر خلاف نشب مع مسلحين قيل إنهم ”مرتزقة سوريون“ في العاصمة طرابلس.

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وذكرت وسائل إعلام محلية ونشطاء محسوبون على مصراتة وطرابلس، أن منصور الكسكاس، آمر سرية المدفعية في قوات مصراتة، لقي مصرعه برصاص ”مرتزقة سوريين“ عندما نشب خلاف بينهما، في محور صلاح الدين.

وتداول مغردون على موقع ”تويتر“ رواية تشير إلى أن الكسكاس طلب من المرتزقة عدم التصوير في محاور القتال حتى لا تنتشر صورهم وتؤثر على الرأي العام الليبي والدولي، ما لبث أن تحول النقاش الحاد إلى اشتباك.

لكن وسائل إعلام محلية أخرى، قالت إن ”الكسكاس“ قتل خلال عملية نوعية للجيش الليبي بمحور الكريمية في طرابلس.