شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تحرير تباب المقرمي والجعشاء شرقي تعز ومصرع العشرات من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 قتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب أخرين اليوم في مواجهات عنيفة سيطر على إثرها الجيش الوطني على تباب المقرمي والجعشاء في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وأكد الناطق العسكري لمحور تعز عبد الباسط البحر ان أبطال الجيش الوطني هاجموا مواقع المليشيا في الجبهة الشرقية وتمكنوا من تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمي الاستراتيجية التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة كما تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالحوبان وان المعركة لازالت مستمرة بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة.

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