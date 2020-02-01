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حفتر يلتقي المبعوث الأممي في ليبيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 فبراير 2020

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، يوم السبت، المبعوث الأممي إلى البلاد، غسان سلامة.

 

وفي حين لم يذكر المكتب الإعلامي الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي تفاصيل إضافة، لفت إلى أن اللقاء تم في مقرّ القيادة العامة - الرجمة.

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