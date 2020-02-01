شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تكليف «علاوي» بتشكيل الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن محمد توفيق علاوي تكليفه رسميًا من قبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قوله مخاطبًا المتظاهرين في شريط فيديو مساء اليوم: "أنا مواطن وفخور لما حصل من أجل التغيير, والآن أنا موظف لديكم, وحامل أمانة كبيرة ولا تعودوا إلا بتحقيق مطالبكم سواء أنا" رئيس الوزراء " أو غيري", داعيًا المتظاهرين إلى الاستمرار في تظاهراتهم", مضيفًا: "لولا تضحيات أبناء الشعب العراقي لما تحقق أي تغيير".

وتابع علاوي مخاطبًا المتظاهرين أن "سلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من يرفع عليكم السلاح, ابقوا في الساحات لحين محاسبة القتلة، وسنعوض أسر الشهداء ونعالج الجرحى, ونحدد موعداً للانتخابات وقانون الأحزاب وقانون من أين لك هذا, ونعيد هيبة القوات الأمنية ونعمل على إعادة الاقتصاد ونحارب الفساد". ولوح علاوي بترك المنصب في حال إصرار الكتل السياسية على فرض أسماء لشغل الوزارات.