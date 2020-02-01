700 بريطاني مستمرون بالعمل في المفوضية الأوروبية

بروكسل ـ د ب أ: سوف يستمر حوالي 700 مواطن بريطاني في العمل للمفوضية الأوروبية بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، على الرغم من قاعدة تنص على أنه يتعين أن يكون المسؤولون في مؤسسة بروكسل مواطنين من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم المفوضية إن المواطنين البريطانيين الذين يعملون بالفعل لصالح المفوضية يتعين عليهم فقط التوقف عن أعمالهم إذا ما كان هناك تعارض في المصالح أو التزام دولي يجعل ذلك ضروريا.

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