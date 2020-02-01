بريطانيا تنفصل رسميا عن أوروبا بعد عضوية استمرت 47 عاما بمشاعر متضاربة وردود أفعال متباينة

في السياسة 2 فبراير,2020 نسخة للطباعة

لندن ـ وكالات: خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي. كما يأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016 . ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي. واحتفل الآلاف من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ميدان البرلمان في لندن وبالقرب من مقر الحكومة في داوننج ستريت.

وقال جونسون لحظة الخروج منتصف ليل أمس “هذه هي اللحظة التي ينبلج فيها الفجر ويرتفع الستار عن فصل جديد”. ومضى يقول “إنها لحظة من التجديد والتغيير على المستوى الوطني”.

وفي بروكسل أزيل علم الاتحاد الأوروبي من خارج السفارة البريطانية وبقي العلم البريطاني يرفرف وحيدا. وفي خطوة رمزية تم إنزال العلم البريطاني من على مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل لكن تم وضعه مع أعلام الدول غير الأعضاء في الاتحاد ألأوروبي.وبخلاف المعنى الرمزي الكامن في إنزال العلم لن يتغير الكثير فعليا حتى نهاية 2020 وهو التوقيت الذي وعد فيه جونسون بإبرام اتفاقية تجارة حرة واسعة مع الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.

وقالت ميركل “من المؤكد لن تكون المفاوضات الخاصة بإبرام هذا الاتفاق سهلة” محذرة بريطانيا من أن خروجها على قواعد الاتحاد الأوروبي سيجعل وصولها إلى السوق الأوروبية محدودا.

وحذر ماكرون بريطانيا من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد بريكست.وقال ماكرون في كلمة نقلها التلفزيون مخاطبا البريطانيين “لا يمكن أن تكونوا بالداخل والخارج” في وقت واحد. وأضاف “اختار الشعب البريطاني أن يترك الاتحاد ألأوروبي. لن تقع عليه نفس الالتزامات وبالتالي لم تعد له نفس الحقوق”.

وقد تباينت عناوين الصحف البريطانية الصادرة امس بين الاحتفال والحزن في أول يوم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وعنونت صحيفة “ذا صن” المؤيدة للخروج بـ” اصنعوا المغادرة لا الحرب” وهي عبارة محورة للجملة الشهيرة “اصنعوا الحب لا الحرب”. وكان العنوان الرئيسي لصحيفة “آي ويك إند” (التي تميل إلى تيار يسار الوسط): ” ماذا بعد؟”. وفي المقابل، اختارت صحيفة “جادريان” عنوانا لمقال افتتاحي بهذه المناسب: ” اليوم الذي قلنا فيه وداعا” مع صورة لكلب (بولدوج) يبدو حزينا وعبارة ” سنفتقدكم بالفعل”، وانتهت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن ” المشاعر المختلطة ليوم الخروج تظهر أن المملكة المتحدة لا تزال لا تعرف ما تريد”. وكتبت صحيفة “ديلي ميرور” في عنوانها الرئيسي ” ابنوا الآن بريطانيا العظمى التي وُعِدْنا بها”، وكتبت صحيفة “تليجراف” المؤيدة للخروج تعليقا يقول:” أنا فخور بنا للغاية في هذا اليوم”، فيما كتب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ميل” يقول:” إنجاز الانسحاب”.