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السعودية تعلن فحص كل القادمين من الصين

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الرياض ـ د ب أ: كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع دخول فيروس كورونا الجديد للمملكة، بعد تفشيه في عدة دول انتقالًا من الصين مصدره الرئيسي، معلنا “فحص كل القادمين من الصين”. وقال الربيعة في سلسلة تغريدات عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة مساء امس الاول ” إنه نظرًا لأن فترة حضانة المرض قد تمتد لأسبوعين قبل ظهور الأعراض، فإن لدينا متابعة لكل من تظهر عليه علامات عدوى وسبق أن زار الصين حديثًا، أو خالط مريضًا مشخَّصًا بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض”. وأضاف وزير الصحة، أنه تم حاليًا رفع الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف، بشكل سريع، بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين. وحثّ الربيعة، جميع المواطنين السعوديين والمقيمين، على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات. وأكد الربيعة عدم تسجل أي حالة إيجابية في المملكة حتى الآن.

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