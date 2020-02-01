

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شخصين من أصحاب البشرة السمراء مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين في إطلاق نار أثناء جنازة داخل كنيسة "فيكتوري سيتي" بولاية فلوريدا الأمريكية. القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شخصين من أصحاب البشرة السمراء مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين في إطلاق نار أثناء جنازة داخل كنيسة "فيكتوري سيتي" بولاية فلوريدا الأمريكية. وأوضحت أصحيفة "ميرور" البريطانية أن القتيلين رجل ومراهق، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما. وتتابع شرطة الولاية التحقيق حتى الآن ولم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار له أبعاد إرهابية، أم حادث عارض

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: مقتل شخصين على الأقل وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق نار بكنيسة في ولاية فلوريدا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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