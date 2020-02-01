رئيس وزراء كندا يجري جولة خارجية تشمل 3 دول

يزور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كلاً من إثيوبيا والسنغال وألمانيا، ضمن حملة للحصول على دعمهم لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إنه: "طوال حملتنا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، سنواصل عرض أولوياتنا على الساحة الدولية".

وأكد أن الزيارات التي تجرى خلال الفترة بين السادس والرابع عشر من الشهر الجاري، ستركز على "الازدهار الاقتصادي والتبدل المناخي والديمقراطية والمساواة بين الجنسين".

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وتندرج هذه الجولة في إطار جهود كندا لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، في سياق حملتها لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي.

ويتوجه ترودو أولاً إلى أديس أبابا؛ حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيسة البلاد.

كما يلتقي مسؤولين عديدين في إطار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية.

وفي السنغال، يلتقي ترودو الرئيس ماكي سال، ويشارك في سلسلة أنشطة تهدف إلى تعزيز العلاقات التي تربط أصلاً بين البلدين الفرنكوفونيين.

ويختتم ترودو جولته في ألمانيا؛ حيث يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن.