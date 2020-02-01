شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني الليبي يقتل 71 مرتزقًا سوريًا بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، مقتل 71 مرتزقًا سوريًا وعشرات المصابين في حالات حرجة جراء اشتباكات في طرابلس، مما يرفع أعداد القتلى والجرحى إلى أكثر من 120 حالة.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن عدد الجرحى حاليا يتراوح بين 45 إلى 55 إصابة؛ من بينها حالات حرجة جدا.

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