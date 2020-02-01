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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد المهدي يتصل بعلاوي ويتفقان على اللقاء في "أول فرصة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365
بارك رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي لمحمد توفيق علاوي، على تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد.
وحسب بيان حكومي، فإن "عبد المهدي بارك لعلاوي التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن وضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهمته المقبلة".
واتفق الطرفان على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل معا بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه.
وأعلن علاوي اليوم السبت، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.
ويأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.
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