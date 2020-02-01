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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان .
ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد أربعة كيلومترات عن غربي مدينة أوشيكو في جزيرة هونشو.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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