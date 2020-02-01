شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر يلتقي المبعوث الأممي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، يوم السبت، المبعوث الأممي إلى البلاد، غسان سلامة.



وفي حين لم يذكر المكتب الإعلامي الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي تفاصيل إضافة، لفت إلى أن اللقاء تم في مقرّ القيادة العامة - الرجمة.

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