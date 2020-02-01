السيسي يؤكد ثبات موقف بلاده بشأن حل القضية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 - القاهرة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت موقف بلاده الثابت بشأن حل القضية الفلسطينية "من خلال اقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها".



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس حيث جرى التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الاعلان عن خطة سلام أمريكية "تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها".

وأكد السيسي أنه "لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في نهاية المطاف حتى يمكن التوصل الى تسوية يتم التوافق عليها في اطار شامل".

واوضح ان هذا الاطار بما "يضمن استدامة تلك التسوية وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة ويحافظ على حقوق الأطراف كافة في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام".

وقال إن "مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الساعية لاحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط حيث تبنت التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار اكثر من 40 عاما".

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واضاف ان مصر كرست خلال هذه الاعوام جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة "كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها ولتغير واقعهم الى الأفضل".

من جانبه ثمن الرئيس عباس جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بدورها وما يتميز به من ثبات واستمرارية "بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

كما أشاد عباس بجهود مصر "الحثيثة" لدفع مسار المصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصفوف في تلك المرحلة الدقيقة مبينا أن هذا الأمر "سيدعم مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود".

واكد أن السلطة الفلسطينية عازمة على المضي قدما في خطوات انهاء الانقسام "سعيا لتوحيد الشعب الفلسطيني".

ويشارك الرئيس الفلسطيني في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم التي دعت اليها فلسطين والتي ينتظر أن يطرح خلالها رؤيته تجاه خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ايام.