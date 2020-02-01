قآني يؤكد لحماس والجهاد الإسلامي وقوف إيران بوجه صفقة القرن

أكد قائد فيلق "القدس" الإيراني إسماعيل قآني في ​اتصال​ هاتفي مع رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، والأمين العام لحركة الجهاد ‏الإسلامي في ​فلسطين​ زياد النخالة، رفض إيران لـ"صفقة القرن"، معرباً عن "جاهزية إيران للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل ​الشعب الفلسطيني​ وخاصة قوى المقاومة"، مشددا على "مواصلة دعم بلاده للفلسطينيين و​المقاومة الفلسطينية​".

بدوره ثمن هنية الموقف الإيراني، مؤكدا "موقف الإجماع الوطني الفلسطيني على رفض الصفقة، وعن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الأمة على إسقاطها".

من جهته جدد النخالة التأكيد على أن "الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون الصفقة وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين".