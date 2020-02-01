نتانياهو لعباس عن المهاجرين: هم إخوتنا وأخواتنا وهم يهود حتى النخاع

انتقد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ حول ​المهاجرين​ ​اليهود​ والتي قال فيها إن جزءا كبيرا من المهاجرين القادمين من الاتحاد السوفييتي و​إثيوبيا​ ليسوا ​يهودا​، مشيراً الى انه "يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من إثيوبيا و​روسيا​ والدول المحيطة بها، فهؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا، وهم يهود حتى النخاع حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون وحققوا حلمهم".

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