الحكومة الروسية تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين

أعلنت ​الحكومة الروسية​، في بيان عن "توقيف العمل بالاتفاقية الموقعة بين ​روسيا​ و​الصين​ للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة، وذلك على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد".

هذا وأصدرت الحكومة تعليمات ل​وزارة الخارجية الروسية​ بـ"تعليق قبول الوثائق وتسجيل وإصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين"، موضحة عن "إتخاذ إجراءات الرقابة الصحية والوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الصين، في إطار مواجهة "كورونا" ومنع تسربه إلى روسيا".