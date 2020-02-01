أعلنت الحكومة الروسية، في بيان عن "توقيف العمل بالاتفاقية الموقعة بين روسيا والصين للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد".
هذا وأصدرت الحكومة تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بـ"تعليق قبول الوثائق وتسجيل وإصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين"، موضحة عن "إتخاذ إجراءات الرقابة الصحية والوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الصين، في إطار مواجهة "كورونا" ومنع تسربه إلى روسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الروسية تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.