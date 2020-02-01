الشرطة الروسية تغلق معبرا غير شرعي على الحدود السورية التركية

أعلنت ​الشرطة العسكرية​ الروسية عن "إغلاقها أحد المنافذ غير الشرعية في الجدار الحدودي الإسمنتي الفاصل بين ​سوريا​ و​تركيا​، والتي كانت قوات ​الجيش​ التركي قد قامت بفتحها قبل فترة من الزمن عند الجهة المقابلة لقرية خرزة الواقعة بين مدينتي عامودا والدرباسية شمالي ​الحسكة​"، موضحة ان "قرية خرزة الملاصقة للشريط الحدودي السوري التركي يتواجد فيها نقطة تابعة للجيش العربي السوري، وكانت ​القوات التركية​ قامت بفتح منفذ ضمن الجدار الأسمنتي لتمرير دورياتها إلى ​الأراضي السورية​ ووضعت بوابة حديدة عند المعبر قبل نحو أسبوع".

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