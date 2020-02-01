أطلق ​الجيش الاسرائيلي​، في هذه الاثناء قنابل مضيئة من مواقعه داخل ​مزارع شبعا​ ، فوق موقع الرادار شرقي بلدة شبعا- قضاء ​حاصبيا​، وأحصي حتى اللحظة اطلاق ثلاث قنابل. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي اطلق قنابل مضيئة فوق موقع الرادار شرقي شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.