توجهت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بأحر التعازي لأسرة الأطفال الأربعة الذين توفوا في حادثة اليمة في أستراليا. وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ تعليماته إلى سفير لبنان في أستراليا لمتابعة الموضوع وتقديم كل مساعدة ممكنة لأهل الضحايا. وفي وقت سابق توفي 4 أطفال لبنانيين، في اوتلاند شمال غربي سيدني - ​استراليا​ بعدما دهستهم سيارة رباعية الدفع أثناء ركوبهم ​الدراجات الهوائية​. من جهته كشف موقع lebaustralian أنه "تم إلقاء القبض على سائق السيارة، ليتبيّن أنه كان مخمورا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تقدمت بالتعازي من أسر الأطفال الذين توفوا في حادثة دهس باستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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