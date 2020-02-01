السفارة الأميركية حذرت موظفيها من التجول في عوكر غدا

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​لبنان​ أنه يتوقع حصول ​مظاهرات​ ضد "خطة ​السلام​ الأميركية في ​الشرق الأوسط​" بجوار السفارة في عوكر غدا الأحد 2 شباط 2020، قرابة ​الساعة​ 12 ظهرا.

وإذ لفتت، في بيان عبر موقعها، الى أنها حظرت دخول موظفيها الأميركيين الى منطقة المظاهرات، دعتهم إلى متابعة الموقع الالكتروني للسفارة والتحقق من البريد الإلكتروني لمزيد من التنبيهات وتجنب منطقة المظاهرات، واتباع تعليمات السلطات المحلية.