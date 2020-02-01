لحود: المادة التي أضيفت للموازنة في موضوع القروض ممتازة وتخفف الضغط عن المتعثرين

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، في حديث تلفزيوني، ان "المادة التي أضيفت للموازنة في موضوع القروض ممتازة وتخفف الضغط عن المتعثرين"، مشيرا الى أنه "عندما بدأت الازمة في المؤسسة العامة للاسكان قلنا أن هناك 65 قطاعا سيتعرضون للضرر ووصلنا الى هذا الامر اليوم"، آملا أن "يتحسن الوضع من الان وحتى شهر حزيران".
وشدد لحود على أن "من يستطيع ان يستمر بدفع القروض عليه الاستمرار".
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