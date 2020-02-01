عبدالله: لا يسعنا إلا أن نسجل لهذا العهد فشله في كل شيء

كشف النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "طلبت من ​مؤسسة كهرباء لبنان​ رسميا، كشفا عن مدفوعات معمل ​سبلين​، توضيحا للحقيقة"، مضيفا :"أما وان المعادلة واضحة في التهجم الدائم على رئيس حزبنا، من شتامي تيار ​السلطة​، فلا يسعنا إلا أن نسجل لهذا العهد فشله في كل شيء إلا في إنتاج ثورة. وأعتقد آن الأوان للمطالبة ب​انتخابات​ رئاسية مبكرة". إضغط للمزيد

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