رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" وليد جنبلاط، معتبراً ان "بما إنو البيك حكي اليوم عن البيان الوزاري و​الكهرباء​، بقول لازم يتضمن ​البيئة​ ومعمل ​سبلين​ و​نفايات​ ​الناعمة​ وحلولها و​سد بسري​ ودور البيك وشركة سبلين بكم عقار وصخور ورمل وباطون، البيان الوزاري لازم يتضمن دعوة الثوار للثورة على بيكنا يا بيكنا طال عمرك و تزيد ثروتك وطلع الطبيخ"، سائلاً "معمل سبلين من وين بياخد كهرباء وقديش فاتورتو السنوية، شي 25 مليون ​دولار​ أو دخلك 24 على 24، دخلك بتدفعو أو كرمال الخط الوطني والتضحيات ما بتدفعو، هل تريد ثورة، تفضل، بدنا جواب من شركة الكهرباء، بلكي غلطان انا يعني الغلط مسموح".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود لجنبلاط: معمل سبلين من اين يأخذ الكهرباء وكم تبلغ فاتورته السنوية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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