مكتب وزير الصحة: طاقم الباخرة القادمة من الشرق الأقصى لا يعاني عوارض مرضية

اوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة ​حمد حسن​، أن "الباخرة القادمة من ​الشرق الأقصى​، التي سترسو في مرفأي ​طرابلس​ و​بيروت​، مطلع الأسبوع المقبل قد انطلقت في رحلتها منذ أكثر من 15 يوما، وهي فترة تتجاوز فترة حضانة مرض ​الكورونا​ المستجد"، مشيرا الى أن "​وزارة الصحة العامة​، تتابع موضوع هذه الباخرة عن كثب، منذ بضعة أيام، حيث تبين في آخر ​اتصال​ معها، أن الطاقم لا يعاني من أي عوارض مرضية حاليا".

وكشف أن "الباخرة قد رست خلال رحلتها في مرفأي مارساي في ​فرنسا​، و​بور سعيد​ في مصر، وهي ستبقى في ​لبنان​ لبضع ساعات، وسيبقى طاقمها على متنها، وسيتولى فريق الحجر الصحي التابع للوزارة، اتباع الإجراءات الصحية المطلوبة على البواخر، وأخذ حرارة الموجودين على متنها، والتدقيق في وضعهم الصحي، كإجراءات احترازية إضافية، عند رسوها في لبنان".

واكدت الوزارة على ضرورة أخذ المعلومات الصحية، من مصادرها الرسمية في الوزارة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، التي تخلق بلبلة بين المواطنين.