رئيس الحكومة العراقية: سأعمل على انتخابات مبكرة في العراق بإشراف دولي

أكد رئيس الحكومة ​العراق​ية المكلف محمد علاوي أنه "سأعمل على ​انتخابات​ مبكرة في العراق بإشراف دولي"، مؤكدا أنه "لن نسمح بتحول العراق لساحة صراع إقليمي".

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