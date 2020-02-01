وصول طائرة لمانيا تقل أشخاصا تم اجلاؤهم من الصين









اسماء السيد - فرانكفورت: وصلت الى المانيا السبت طائرة تقل مواطنين ألمانا وأجانب بعد اجلائهم من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وحطت الطائرة التي تحمل 102 الماني و26 شخصا من جنسيات أخرى في مطار فرانكفورت قرابة الساعة 15,40 ت غ بعد تأخير بسبب رفض السلطات الروسية منحها اذنا بالهبوط للتزود بالوقود.

وادعى مطار موسكو "افتقاره الى القدرة الاستيعابية" ما اضطر طائرة "إيرباص ايه 310" الى التوقف في هلسنكي بدلا من ذلك.

وسيتم اخضاع الركاب للفحص في منشأة مجهزة خصيصا لذلك في مطار فرانكفورت للتحقق من عدم اصابتهم بأعراض فيروس كورونا الذي أودى ب259 شخصا في الصين حتى الآن.

وقال وزير الصحة الالماني ينس سبان السبت أن أحدا من الركاب لم تظهر عليه أعراض الفيروس.

وسيتم وضع الأشخاص الذين سيتم اطلاقهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي في قاعدة عسكرية في غيرميرشايم بالقرب من شتوتغارت.

وسجلت ألمانيا وجود سبع حالات اصابة مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك أول حالة انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر على الأراضي الأوروبية.

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وجميع الاصابات حصلت في منطقة بافاريا الجنوبية وشملت ستة موظفين وابنة أحدهم في شركة ويباستو لقطع غيار السيارات.

وقال سبان إن الجميع "في حال صحية جيدة".

وأضاف "ما يقلقني هو نظريات المؤامرة التي تنشر الغموض"، مضيفا أن هناك تقارير تفيد بأن أطفال موظفي ويباستو لم يسمح لهم بدخول مراكز الحضانة.

ومدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة وشهدت ظهور فيروس كورونا باتت مغلقة بالكامل، ويمنع على السكان مغادرتها لاحتواء انتشار الفيروس.

وبدأت العديد من الدول، بينها فرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، باجلاء مواطنيها من ووهان.

وفي منطقة بالاتينايت الالمانية حيث سيتم عزل المرضى، أبدى احد السكان هناك بعضا من روح الدعابة قائلا "لقد نجونا من الفرنسيين والهيبيز (في اشارة الى مهرجان الروك عام 1972)، لذا لا اعتقد ان فيروسا من الصين سيقتلنا الآن".