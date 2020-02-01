شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تصرف 6 مليار جنيه لإنهاء مقولة "السيستم واقع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مصر دولة مستهدفة وكلما زادت التكنولوجيا أصبحنا أكثر عرضة لتهديدات أمننا السيبراني، مضيفا: "نسعى لإيقاف أي محاولات واختراقات سيبرانية مهما تعاظم اسلوبها وتقنياتها"، وردا على سؤال بشأن تعامل الوزارة مع الألعاب الرقمية وتأثيرها السلبي على شباب وأطفال مصر قال الوزير: "إن صناعة الألعاب الرقمية قوامها 20 مليار دولار على مستوى العالم، وتزداد كل عام 20%؜ ، وما نسعى إليه هو أن يكون لنا نصيب من الكوادر المصرية في هذه الصناعة التي باتت مهمة، متابعا: "دربنا 5 الآلآف شاب مصري على تقنيات الألعاب الرقمية ونسعى لتنمية هذه الصناعة وبلوغ الشباب هذا السوق مهم".

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه عام 2019، تأسست 1500 شركة جديدة في مجال رعاية الإبداع،واحتلت مصر المركز الأول في قدرتها على جذب الاستثمارات التكنولوجية، حيث ذهبت 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا لمصر.

وتابع الوزير، أن الوزارة ستنفق 6 مليار جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت وحتى يتم القضاء على مقولة ( السيستم واقع)، فالهدف هو الاستمرارية، و ضمان جودة الخدمات، و سرعتها، وتمكين الجهات والتعاون معها للقيام بعملها، على أن تبقى هذه الخدمات ملك لوزاراتها.