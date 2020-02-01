شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تصرف 6 مليار جنيه لإنهاء مقولة "السيستم واقع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مصر دولة مستهدفة وكلما زادت التكنولوجيا أصبحنا أكثر عرضة لتهديدات أمننا السيبراني، مضيفا: "نسعى لإيقاف أي محاولات واختراقات سيبرانية مهما تعاظم اسلوبها وتقنياتها"، وردا على سؤال بشأن تعامل الوزارة مع الألعاب الرقمية وتأثيرها السلبي على شباب وأطفال مصر قال الوزير: "إن صناعة الألعاب الرقمية قوامها 20 مليار دولار على مستوى العالم، وتزداد كل عام 20% ، وما نسعى إليه هو أن يكون لنا نصيب من الكوادر المصرية في هذه الصناعة التي باتت مهمة، متابعا: "دربنا 5 الآلآف شاب مصري على تقنيات الألعاب الرقمية ونسعى لتنمية هذه الصناعة وبلوغ الشباب هذا السوق مهم".
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه عام 2019، تأسست 1500 شركة جديدة في مجال رعاية الإبداع،واحتلت مصر المركز الأول في قدرتها على جذب الاستثمارات التكنولوجية، حيث ذهبت 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا لمصر.
وتابع الوزير، أن الوزارة ستنفق 6 مليار جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت وحتى يتم القضاء على مقولة ( السيستم واقع)، فالهدف هو الاستمرارية، و ضمان جودة الخدمات، و سرعتها، وتمكين الجهات والتعاون معها للقيام بعملها، على أن تبقى هذه الخدمات ملك لوزاراتها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.
أدار الندوة العامري فاروق، أمين شؤون الهيئات الاستشارية، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، محمد الجارحي، والنائب أحمد بدوي أمين شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحزب، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، وعددا من أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة الاتصالات.
الجدير بالذكر أن الحزب عقد عدد من ورش العمل مؤخرا، من خلال الاستماع لعدد من الوزراء آخرهم وزير المالية، وسابثا تم الاستماع لوزراء، الزراعة، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.
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