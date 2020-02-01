وزير الشباب ومحافظ الفيوم يشهدان حفل افتتاح "أسبوع فتيات الجامعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل افتتاح أسبوع الفتيات الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم لأول مرة، في ستاد الفيوم الرياضي، مساء اليوم السبت، بمشاركة 3500 طالبة.

جاء ذلك بحضور، نواب وزيري التعليم العالي والتخطيط، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الأزهر والكنيسة وشخصيات العامة.

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وقال وزير الشباب والرياضة، إن جامعة الفيوم من الجامعات الواعدة وتمتلك مقومات مادية وبشرية مميزة، حيث تمتلك ملاعبًا رياضية على أعلى المستويات، مشيدًا بتنظيم حفل الافتتاح.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بكل النشاطات الطلابية، وأنه يحرص على حضور كل الفعاليات المتعلقة بالفتاة المصرية.

وأكد محافظ الفيوم علي الجهود المبذولة من قبل إدارة جامعة الفيوم لإنجاح هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه، موضحًا أن هذا الحدث يمثل إضافة قوية للمحافظة.