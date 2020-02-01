الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - جابروني - (أ ش أ):

أعلن في جابروني عن اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بأعراض فيروس كورونا سريع الانتشار، وذلك بعد فحص أحد الركاب القادمين من الصين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن وزارة الصحة في بوتسوانا أوضحت أن الراكب جرى احتجازه داخل إحدى العيادات المحلية فور وصوله إلى أحد مطارات جابرونى، مشيرة إلى أنه يعانى من أعراض مشابهة لفيروس كورونا دون الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى بشأن هويته أو طبيعة الأعراض على وجه التحديد.

يشار إلى أن هناك نحو 100 مواطن بوتسوانى يعملون أو يدرسون حاليا في الصين .

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مرض كورونا بوصفه حالة طوارئ عالمية، حيث أدى إلى وفاة نحو مائتى شخص منذ ظهوره فى مقاطعة (ووهان) الصينية .