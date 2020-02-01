​"التضامن" تحدد موعد اختبارات المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م خلال يومي 8، 9 فبراير الجاري، للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد سيتم عقدها يوم 15 فبراير.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة السامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفقًا لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين.

من ناحيته، أوضح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة للوزارة، أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية، في محافظتي ( سوهاج – القاهرة).

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ونوه إلى أنه من المقرر اختيار 270 مشرفًا من إجمالي 1115 متقدمًا، منهم (945) رجلًا و(170) سيدة، وسيتم إجراء الاختبارات التحريرية (أون لاين) على برنامج الحاسب، مشيرًا إلى أن الاختبار التحريري يشمل (60) سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج، تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومن اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمدت في وقت سابق، التعليمات المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام، وتم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 2 يناير الماضيين، وتقرر تخصيص مشرفًا لكل 45 حاجًا، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية التي تتبعها مقابلات واختبارات شفوية.

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