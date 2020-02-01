​وزير التعليم العالي: جامعات أمريكية رحبت بالتعاون مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي اختتمها أمس أثمرت عن العديد من الاتفاقيات المهمة، مع عدد من كبرى الجامعات الأمريكية مثل جامعات ولاية أريزونا، وجامعات ولاية تكساس، ومعهد نيو جيرسي للطاقة، وجامعة لويفل بولاية كنتاكي، فضلًا عن زيارته لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المتميزة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى ترحيب العديد من الجامعات الأمريكية بالتعاون البناء مع مصر ف كافة المجالات التعليمية والبحثية.

وأكد وزير التعليم العالي - خلال رئاسته لاجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية - اليوم السبت بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس وأعضاء المجلس - تطوير سياسة القبول بالجامعات الخاصة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2020/ 2021، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لوضع نظام عادل وكفء لقبول التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، مع دراسة كيفية الاستفادة من خبرات مكتب التنسيق فى هذا الشأن، كما وجه الوزير بتقديم تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل.​