للمرة الثانية.. إيقاف العمل داخل مصنع تدوير المخلفات في المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين :

توقف العمل، للمرة الثانية خلال يومين، داخل مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى، بعد تغيير الشركة المسئولة عن نقل القمامة من المصنع إلى مدفن مدينة السادات.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرر فسخ التعاقد مع الشركة السابقة بسبب تراكم كميات كبيرة من المخلفات داخل المصنع وعدم القيام بمهام عملهم وتم التعاقد مع شركة أخرى لحل الأزمة، والتي بدأت عملها بالفعل منذ يومين.

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وقال طارق الوكيل، المنسق العام للشركة الجديدة، أن الشركة بدأت العمل منذ يومين عقب فسخ العقد مع الشركة القديمة، تمكنت خلالهما من نقل ما يزيد عن ٣١٠٠ طن قمامة متراكمة داخل المصنع، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف العمل مرة أخرى بسبب تقاعس المسئولين التنفيذيين في مدينة المحلة عن تيسير عمل الشركة وإنهاء مهمتها، الأمر الذي أدى إلى إيقاف العمل مرة أخرى وتراكم المخلفات بعد أن اقتربت الشركة من القضاء عليها.

كان الدكتور طارق رحمى، أعلن اليوم السبت في بيان رسمي عن فسخ التعاقد مع الشركة القائمة على تدوير المخلفات بمصنع المحلة، وذلك لسوء الإدارة ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المخلفات وتعطل خطوط التدوير والمعدات، مشيرًا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة أخرى لنقل كافة التراكمات من المصنع.

كما أعلن محافظ الإقليم أنه سيتم إصلاح كافة الأعطال في المعدات وخطوط التدوير حتى يعمل المصنع بكامل طاقته الاستيعابية.