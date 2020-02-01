آلاف الأردنيّين يتظاهرون في عمان رفضًا لخطة ترامب ويحرقون علم إسرائيل

وكالات- تظاهر آلاف الأردنيين اليوم، الجمعة 31 جانفي 2020، رفضا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما يعرف ب"صفقة القرن"، واحرق علم إسرائيل في عمان وسط هتافات "الموت لإسرائيل".

وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، وسط تواجد أمني كثيف، على ما افاد مصورو وكالة فرانس برس.

وحمل مشاركون لافتات كتب على بعضها "الاردن يرفض صفقة القرن" و"تسقط صفقة القرن"، إضافة إلى أعلام أردنية وفلسطينية.

وأحرق متظاهرون علم إسرائيل وسط هتافات "الموت لإسرائيل" و"هذا النهج ولا تبديل، بدنا نحرق إسرائيل".

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كما هتفوا "اسمع يا ترامب اللعين، مش للبيع فلسطين"، و"الاردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين"، إضافة الى "نموت وتحيا فلسطين".

من جهة أخرى، تظاهر قرابة 300 شخص أمام السفارة الأميركية في منطقة عبدون غرب عمان، منددين بخطة ترامب وداعين الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني و"المقاومة".

وشارك المئات في تظاهرات مشابهة في كل من اربد شمال المملكة والكرك في الجنوب والسلط في شمال-غرب الأردن.