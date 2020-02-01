زلزال جديد يضرب تركيا بقوّة 4.5 درجات

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم، السبت 1 فيفري 2020، أن زلزالا بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريشتر ضرب ولاية ألازيغ الواقعة شرقي تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية بيان الهيئة وجاء فيه أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء سيفيرجه في الولاية التركية.
وضرب زلزال، مساء الجمعة، مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة، وكان مركزه في ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كما شعر به سكان عدة دول مجاورة.
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