المغرب يتسلم 3 طائرات إستطلاع من الكيان الصهيوني !

ذكرت مواقع صهيونية عن "إنتيليجنس أونلاين" الفرنس، أن الجيش المغربي تسلم مؤخرا ثلاث طائرات إستطلاع من طراز "هيرون" المسيّرة التي يصنعها الكيان المحتل، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية مساء أمس الخميس 30 جانفي 2020
وكشف الموقع المتخصص في الشؤون الأمنية أن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون دولار، مضيفا أن هذه الطائرات "ستستخدم لتعقب عناصر الجماعات المتطرفة في المناطق الصحراوية، والمتمردين في الصحراء الغربية"، حسب ما ورد في الموقع.
وأشارت هيئة البث الصهيونية "مكان" إلى أن هناك تعاونا إستخباريا وطيدا بين المغرب الاحتلال منذ عقود.
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