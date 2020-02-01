الجزائر / تفكيك شبكةٍ إرهابيّة من 17 عنصرًا تنشط في سبع ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس، الخميس 30 جانفي 2020، عن تفكيك شبكة إرهابية متكونة من 17 عنصرا.

وحسب نفس المصدر، فإن عناصر الشبكة ينحدرون من عدة ولايات بعضهم مسبوق قضائيا، ومكنت العملية من إسترجاع مسدس آلي.

وأوضحت أنه تم إيداع 10 عناصر الحبس ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما إستفاد 4 آخرون من الإفراج.