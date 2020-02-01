الإعدام لـ 37 من عناصر بيت المقدس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة إحالة الإرهابي هشام عشماوي و36 شخصاً آخرين من أصل 208 متهمين من تنظيم بيت المقدس، بتهمة ارتكاب 54 جريمةً، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، للمفتي، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وضمت الـ54 جريمة التي وُجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، فيما ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين، إضافة إلى وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة ما بين مباني شرطة ومساجد وكنائس، إلى جانب 7 وقائع سرقة.

في سياق متصل، حصل 135 من عناصر جماعة الإخوان على عفو رئاسي بعد مراجعة أفكارهم، حيث أُفرِج عنهم، فيما أكد عدد من العناصر المتعاطفة مع جماعة الإخوان أنه تم التغرير بهم من قبل الجماعة والزج بهم في أعمال عنف.