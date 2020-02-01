قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن شعبيته في استطلاعات الرأي ازدادت، بعد قرار مجلس الشيوخ الذي يمهّد لتبرئته الأسبوع المقبل من تهمة إساءة استخدام السلطة.
فبعد رفض مجلس الشيوخ الجمعة دعوة الديموقراطيين لاستدعاء شهود جدد في محاكمة ترامب، ينتظر إجراء تصويت لتبرئته الأربعاء، أي بعد يوم من إلقائه الخطاب السنوي إلى الأمة عن حال الاتحاد.
ويبدو ترامب متأكداً من تبرئته في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 مقعداً للديموقراطيين. ويتطلب عزله تصويت أغلبية الثلثين، أي 67 سناتوراً.
ونشر ترامب تغريدة على صفحته في "تويتر" قال فيها "أرقام ترامب في استطلاعات الرأي هي الأعلى منذ انتخابه، رغم الاتهامات الزائفة".
وأضاف الرئيس الأميركي "يشارك عشرات آلاف الناس في التجمعات... رائع لأن أميركا بصدد الفوز مجددا!".
اقرأ أيضاً... مجلس الشيوخ يصوت الأربعاء بشأن قضية عزل ترامب
وتظهر عدة استطلاعات رأي أن ترامب يحظى حالياً بنسبة قبول تبلغ 44,6 بالمائة، وتكاد تتطابق مع النسبة التي حصل عليها عند توليه الرئاسة في يناير 2017، وفق موقع "ريال كلير بوليتكس" الصحافي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيام من تبرئته المنتظرة.. ترامب يؤكد ارتفاع شعبيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.