قبل أيام من تبرئته المنتظرة.. ترامب يؤكد ارتفاع شعبيته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن شعبيته في استطلاعات الرأي ازدادت، بعد قرار مجلس الشيوخ الذي يمهّد لتبرئته الأسبوع المقبل من تهمة إساءة استخدام السلطة.

فبعد رفض مجلس الشيوخ الجمعة دعوة الديموقراطيين لاستدعاء شهود جدد في محاكمة ترامب، ينتظر إجراء تصويت لتبرئته الأربعاء، أي بعد يوم من إلقائه الخطاب السنوي إلى الأمة عن حال الاتحاد.

ويبدو ترامب متأكداً من تبرئته في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 مقعداً للديموقراطيين. ويتطلب عزله تصويت أغلبية الثلثين، أي 67 سناتوراً.

ونشر ترامب تغريدة على صفحته في "تويتر" قال فيها "أرقام ترامب في استطلاعات الرأي هي الأعلى منذ انتخابه، رغم الاتهامات الزائفة".

وأضاف الرئيس الأميركي "يشارك عشرات آلاف الناس في التجمعات... رائع لأن أميركا بصدد الفوز مجددا!".

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وتظهر عدة استطلاعات رأي أن ترامب يحظى حالياً بنسبة قبول تبلغ 44,6 بالمائة، وتكاد تتطابق مع النسبة التي حصل عليها عند توليه الرئاسة في يناير 2017، وفق موقع "ريال كلير بوليتكس" الصحافي.