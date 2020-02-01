الرئيس العراقي يكلف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
وقال علاوي (65 عاماً) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجهاً إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".
وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.
وكان مصدر برلماني أكد اتفاق عدة كتل في البرلمان العراقي على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.
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