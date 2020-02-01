صور.. الأمم المتحدة تعقد جلسة خاصة لتأبين السلطان قابوس

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، أمس جلسة خاصة لتأبين المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ،طيب الله ثراه، تضمنت الوقوف دقيقة صمت حداداً على ذكرى جلالة السلطان الراحل.

وقال تجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية الجلسة: سنتذكر جلالة السلطان قابوس بن سعيد كصانع للسلام وملتزم لقيم إنشاء هذه المنظمة، فيما أشاد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمناقبه ومآثره حيث قاد عمان لمدة نصف قرن وحولها لبلد متميز، موضحاً أنه طوال فترة حكمه كسب احترام شعبه وشعوب العالم أجمع، وبفضل قيادته والتزامه جعل عمان عضوا مسؤولاً ونشطاً في المنظمات الدولية، وظلت تحت حكمه محصنة من التوترات والاضرابات.

وأضاف جوتيريش أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد اعتبر رسول سلام وتفاهم وتعايش خارج حدود بلاده، ولطالما أدت عمان دوراً محورياً لضمان بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين الأطراف المختلفة، معرباً عن خالص تمنياته لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بالتوفيق والسداد في ريادة عمان والنهوض بالدبلوماسية الدولية في المنطقة بناء على إرث جلالة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكداً استمرار دعم الأمم المتحدة لعمان للنهوض بالسلام والاستقرار في المنطقة.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ممثلي عدد من الدول تحدثوا خلال الجلسة عن إنجازات جلالة السلطان قابوس بن سعيد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومآثره ومناقبه التي ساهمت بالرقي بسلطنة عمان ودورها الحيوي في المنطقة والعالم في حين أكد سعادة محمد بن عوض الحسّان المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة أن عمان ستواصل مسيرة النهضة والتنمية تحت ظل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.