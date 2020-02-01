صور.. بريطانيا تحتفل بالخروج من الاتحاد الأوروبي

في الساعة 11 من ليل الجمعة، في لندن لم تدقّ ساعة بيغ بن الشهيرة, كونها تخضع للصيانة، لكنّ الآلاف من مؤيّدي بريكست احتشدوا أمام مبنى البرلمان حيث احتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وقبل ثلاثين ثانية من حلول الساعة 11 ليلاً بالتوقيت بريطانيا (منتصف الليل بتوقيت بروكسل) بدأ المحتشدون حول قصر ويستمنستر، مقرّ البرلمان البريطاني، العدّ التنازلي ليعلو في نهايته التصفيق والهتاف وصيحات الفرح مصحوبة بإطلاق بالونات في السماء.

وردّد مؤيّدو بريكست الذين رفعوا الأعلام البريطانية والإنجليزية كلمات النشيد الوطني "ليحفظ الله الملكة" التي عرضت أمامهم على شاشة عملاقة، قبل أن يطلقوا العنان للألعاب النارية.

واعتبر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني،في خطاب وجّهه قبل ساعة من خروج بلاده رسمياً من الاتحاد الأوروبي أن بريكست ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بريطانيا الكبرى.

وقال جونسون : أيا تكُن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح، مشدداً على أن بريكست سيشكل نجاحاً باهراً، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وأضاف : نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة.

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وقال فاراج في كلمة أمام الحشد إنّ "هذه أهمّ لحظة في التاريخ الحديث" للمملكة المتحدة، مضيفاً على وقع تصفيق شديد "لقد فعلناها لقد انتصرت الديموقراطية".

وإذ كان عدد من مؤيّدي بريكست قد أحرقوا خلال النهار العلم الأوروبي، فإنّ الأجواء التي سادت احتفالات المساء تميّزت بالفرح والصخب.

وبذلك خرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاماً من العضوية في هذا التكتل، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة انتقالية تستمر خلالها عضوية بريطانيا ضمن المجموعة الأوروبية بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الجاري.

ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 % لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016، وبعدما أرجئ ثلاث مرات، دخل "بريكست" حيّز التنفيذ في الساعة 23:00 بتوقيتي لندن وجرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وتنتهي ولاية قوانين الاتحاد الأوروبي على بريطانيا مع انتهاء الفترة الانتقالية بما فيها قوانين حرية التنقل والعمل، كما يستطيع المسافرون البريطانيون والأوروبيون التنقل فيما بين دول الاتحاد والمملكة المتحدة لأغراض السياحة لمدة ثلاثة أشهر دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.