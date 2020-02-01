شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء العراقي الجديد: سأطلق حوارا مع المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، بإطلاق حوار فوري مع المتظاهرين يشرف عليه شخصيا.



كما تعهد "علاوي" في كلمة له، أنه سيعمل على التهيئة لانتخابات مبكرة بإشراف دولي، بحسب وكالة رويترز.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، بمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين خلال تظاهرات العراق.

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