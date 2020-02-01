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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس جديد يهدد الصين بعد الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365
تتعامل الصين الآن مع تفشي مرض إنفلونزا الطيور بعد فشلها في احتواء فيروس كورونا الشبيه بالسارس ، والذي أسفر عن مقتل 259 شخصًا.
ونفق ما لا يقل عن 4500 دجاجة بسبب سلالة شديدة الامراض من فيروس H5N1 المسبّب لأنفلونزا الطيور، والذى يمكن أن ينتقل إلى البشر - في مزرعة في شاويانج فى مقاطعة هونان الجنوبية.
وقامت السلطات بإعدام 17828 دجاجة بعد التخلص منها ، وهو ما أكدته وزارة الزراعة والشئون الريفية في بكين يوم السبت.
وبحسب صحيفة " ميرور" البريطانية، قال المسؤولون الذين قاموا بإغلاق وتعقيم المنطقة المصابة إن المزرعة التي كان بها 7850 دجاجة.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تحدث حالات إصابة بفيروس H5N1 من حين لآخر ، لكن الفيروس لا يصيب البشر بسهولة.
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