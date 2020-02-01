فيروس جديد يهدد الصين بعد الكورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

تتعامل الصين الآن مع تفشي مرض إنفلونزا الطيور بعد فشلها في احتواء فيروس كورونا الشبيه بالسارس ، والذي أسفر عن مقتل 259 شخصًا.



ونفق ما لا يقل عن 4500 دجاجة بسبب سلالة شديدة الامراض من فيروس H5N1 المسبّب لأنفلونزا الطيور، والذى يمكن أن ينتقل إلى البشر - في مزرعة في شاويانج فى مقاطعة هونان الجنوبية.

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وقامت السلطات بإعدام 17828 دجاجة بعد التخلص منها ، وهو ما أكدته وزارة الزراعة والشئون الريفية في بكين يوم السبت.

وبحسب صحيفة " ميرور" البريطانية، قال المسؤولون الذين قاموا بإغلاق وتعقيم المنطقة المصابة إن المزرعة التي كان بها 7850 دجاجة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تحدث حالات إصابة بفيروس H5N1 من حين لآخر ، لكن الفيروس لا يصيب البشر بسهولة.