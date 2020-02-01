- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات اللبنانية تمنع باخرة صينية من دخول بيروت وطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365
أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، قرارًا عاجلا بالامتناع عن استقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان عاجل منه اليوم السبت، أنه تم إبلاغ مرفأي بيروت وطرابلس بالامتناع عن استقبال الباخرة الصينية لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية.
وذكر بيان الوزارة، أنه لابد أن تؤكد وزارة الصحة العامة بالسماح باستقبالها وتوفر كامل الشروط الصحية المطلوبة لذلك.
يذكر أن العديد من الدول عربية اتخذت إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في إصابة الآلاف، ووفاة أكثر من 80 شخصًا، حتى في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الصين بمنع الدخول والخروج من مدينة "ووهان"، التي ظهر فيها المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تمنع باخرة صينية من دخول بيروت وطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.