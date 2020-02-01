السلطات اللبنانية تمنع باخرة صينية من دخول بيروت وطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، قرارًا عاجلا بالامتناع عن استقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان.

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وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان عاجل منه اليوم السبت، أنه تم إبلاغ مرفأي بيروت وطرابلس بالامتناع عن استقبال الباخرة الصينية لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية.

وذكر بيان الوزارة، أنه لابد أن تؤكد وزارة الصحة العامة بالسماح باستقبالها وتوفر كامل الشروط الصحية المطلوبة لذلك.

يذكر أن العديد من الدول عربية اتخذت إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في إصابة الآلاف، ووفاة أكثر من 80 شخصًا، حتى في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الصين بمنع الدخول والخروج من مدينة "ووهان"، التي ظهر فيها المرض.